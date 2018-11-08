В Северодонецке планируют повысить тариф на тепло. Новости

В Луганской области государственному предприятию «Северодонецкая ТЭЦ» не дали номинацию на отбор/закачку природного газа. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил директор предприятия Александр Гудим.

«Сегодня нет. Я, как директор "Северодонецкой ТЭЦ", нахожусь в Киеве, пытаюсь решить данную проблему на уровне министра, Кабинета министров. Но вопрос пока не решен», – сказал он.

Так, сегодня на открытом слушании «Северодонецкая ТЭЦ» анонсировала повышение тарифов на тепло для населения на 17-20%.

По словам заместителя директора по экономике и финансам Натальи Желновач, оно произойдет с 1 января 2019 года, как только одобрит Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сумму озвучили за гигакалорию. «Тариф на производство тепловой энергии с 1 января, по прогнозу, будет составлять 1 402 грн 88 коп., с 1 мая – 1 589 грн 93 коп.», – сообщила Желновач.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 ноября абоненты «Северодонецкой ТЭЦ» находятся без отопления – это более 600 жилых домов, 9 школ и 6 детских садов. В связи с отсутствием отопления в девяти школах ежедневно продлевают каникулы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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