Нашел, собирая грибы: Житель Волновахи сдал полиции полтора килограмма тротила. Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) местный житель сдал правоохранителям полтора килограмма тротила, которые он нашел, собирая за городом грибы. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, в полицию Волновахи обратился 27-летний молодой человек, пожелав сдать тротил. По словам парня, когда он собирал грибы возле города, нашел взрывоопасные предметы. Как выяснилось, местный житель почти месяц хранил дома полтора килограмма тротила, поскольку, по его словам, забыл о нем.

«Правоохранители изъяли взрывчатку и поблагодарили добросовестного гражданина за вызов и сотрудничество», – сказано в сообщении.

Также, в полиции напомнили, что хранение оружия или боеприпасов это не только уголовное преступление, но и опасность для окружающих. При обнаружении оружия, боеприпасов или любых других подозрительных предметов, нужно немедленно звонить по телефону «102».

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