В Дружковке на пешеходном переходе был сбит мужчина (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на пешеходном переходе был травмирован мужчина. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции.

Так, происшествие произошло вчера, 7 ноября, на перекрестке ул. О. Тихого и ул. Вильямса. «По предварительной информации, двигаясь вдоль дороги на автомобиле "ГАЗ-330202", 54-летний водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате, пострадавший 1990 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и закрытый перелом левой лучевого кости руки. Мужчину доставили в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка.

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