Ввод миротворцев на Донбасс согласован на 30%, – Марчук. Новости

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Евгений Марчук заявляет о том, что также представляет Украину в международной рабочей группе по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и компромисс найден примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения, передают «Українськi Новини».

«Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов», – сообщил он.

По его словам, у сторон есть согласие насчет временных администраций на Донбассе.

«Второй блок документов – это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап – это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной», – сказал он.

Марчук добавил, что самая сложная при переговорах проблема – это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ.

Напомним, он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.

Читайте также: