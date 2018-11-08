Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против России. Новости

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских лидеров сохранить санкции против Российской Федерации из-за невыполнения ею Минских соглашений и отсутствия с ее стороны шагов, которые бы способствовали установлению мира в Украине. Об этом он заявил сегодня, 8 ноября, во время общения с журналистами в Хельсинки (Финляндия), где он находится с рабочим визитом, передает пресс-служба главы государства.
«Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских соглашений, обеспечения режима твердого прекращения огня и вывода российских войск и русской артиллерии с украинской территории, обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в тюрьмах России, и на территории оккупированного Крыма», – сообщил он.
«И я почувствовал мощную и полную поддержку Украины со стороны Европейского Союза», – констатировал Петр Порошенко.
Он также отметил, что принял участие в работе 25-го Конгресса Европейской народной партии. По его словам, основной темой общения участников был вопрос мира. «Позиция была абсолютно одна: как нам сохранить мир, как нам обеспечить единство Европейского Союза», – сказал президент.
Как сообщалось ранее, во время визита в Хельсинки Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, в ходе которой собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействию в международных организациях.
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