Это фарс: Посольство США отреагировало на «выборы Л-ДНР». Новости

В американском посольстве отреагировали на проведение в неподконтрольных украинскому правительству городах и поселках Донбасса «выборов», инициированных российскими властями. Соответствующий комментарий обнародовала пресс-служба посольства США в Украине на странице в Facebook.
«Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР"и "ЛНР"», – отмечается в сообщении.
Также в в посольстве США заявили, что жителям неподконтрольного Донбасса следует бойкотировать назначенные на 11 ноября незаконные «выборы» в «Л-ДНР», поскольку они не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.
Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.
«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».
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