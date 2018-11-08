Военный компонент: Марчук объяснил, почему НАТО не задействует войска на Донбассе. Новости

НАТО не может задействовать военный компонент для противодействия российской агрессии на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в Киеве заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
«НАТО сейчас не может задействовать военный компонент. Это надо было с самого начала всем понимать. Я имею в виду, что военной силой НАТО не может вмешаться в эту ситуацию, ведь это военно-политический блок. То есть в политической сфере и помощи, в том числе санкциями против России, безусловно, может. Сейчас на подходе, как вы знаете, решение о дополнительных санкциях», – сказал Марчук.
Он добавил, что войск НАТО как таковых нет, а есть войска стран НАТО и силы быстрого реагирования.
«А военный компонент... даже не надо себе это представлять. Португалия не придет воевать в Украину на стороне Украины, потому что у НАТО нет обязательств посылать войска», – пояснил эксперт.
Ранее Марчук заявил, что на сегодня де-факто линия разграничения на Донбассе на 50% не соответствует утвержденной в 2014 году лидерами стран «Нормандской четверки» после подписания Минских соглашений, что уже является грубым нарушением со стороны России.
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