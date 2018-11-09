В «ДНР» кузнецы жалуются на отсутствие заработков. Новости

В «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности. Об этом в интервью местной газете рассказал главный кузнец «ДНР», основатель ежегодного фестиваля кузнечного мастерства Виктор Бурдюк.

«Сегодня кузницы практически не зарабатывают – нет заказов. Кузнечному бизнесу очень трудно, как и многому другому в наше время. Большинство хороших мастеров уехали от войны, некоторые из них занимаются сейчас совершенно другой деятельностью, чтобы хоть как-то заработать на хлеб. Кроме меня, на предприятии осталось несколько человек. Пытаемся сохранить, наше дело», – сказал он.

Бурдюк отметил, что к кузнецам приходит молодежь, хочет перенимать мастерство. «Но как учить, если нет заказов? Все упирается в финансы», – констатировал он.

Главный кузнец «ДНР» напомнил, что уже давно была идея организовать в Донецке школу кузнечного мастерства. «До войны мэрия шла навстречу, нам даже выделили помещение для музея и школы. Совместными усилиями мы разрабатывали этот проект, планы были очень серьезные, тем более что на востоке Украины не было и нет подобных центров. Но война все перечеркнула», – пояснил он.

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