В Мирнограде совершено нападение на фискалов, проверяющих кафе. Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) во время проведения фактической проверки физического лица-предпринимателя произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Управление государственной фискальной службы в Донецкой области.

Во время совместной проверки с органами Гоструда физического лица-предпринимателя, являющегося владельцем кафе в Мирнограде, на проверяющих было совершено нападение с применением слезоточивого газа.

«Сразу после данного случая об указанном факте было сообщено в правоохранительные органы, управление внутренней безопасности ГФС Украины и Мариупольское городское отделение управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по статье 345 ч.2 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» (санкции: от 6 месяцев ареста до 3 лет лишения свободы)», – говорится в сообщении.