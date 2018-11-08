На Донетчине объявлен конкурс флешмобов. Новости

В Донецкой области объявлен конкурс флешмобов ко Дню Достоинства и Свободы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Конкурс проводит областной детско-молодежный центр с 21 октября по 30 ноября.

В конкурсе могут принять участие представители детских и молодежных общественных организаций, учащаяся и студенческая молодежь Донетчины.

Им необходимо провести свой флешмоб и снять его на видео продолжительностью не более 3 минут.

Отмечается, что конкурс имеет творческие и социально-культурные цели и не является коммерческим мероприятием.