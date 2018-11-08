«Выборы» в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал о тактике Кремля. Новости

Россия еще раз продемонстрировала, что не собирается уходить из Донбасса и менять свою позицию. Об этом рассказал политолог Владимир Золотарев, оценивая проведение псевдовыборов на неподконтрольном Донбассе, передает «Слово и Дело».

«В принципе, это ожидалось, трудно было представить, что может быть как-то иначе. Менять свою линию РФ не будет. России выгодна та ситуация, которая сложилась сейчас, полузамороженный конфликт. РФ будет использовать эту ситуацию до тех пор, пока будут какие-то плоды, а плоды состоят из поддержки населения РФ. До тех пор, пока эти люди будут поддерживать власть и отдельным инструментом этой поддержки будет внешнеполитическая агрессия, РФ не изменит свою тактику по Донбассу», – считает Золотарев.

По его мнению, рассчитывать на то, что РФ одумается и политика изменится, нельзя. Золотарев добавил, что политика может измениться в том случае, если не приносит результатов, а пока результаты есть, нет никакого смысла что-то менять по Донбассу. «Разве что, что-то случится. В такой стране, как РФ, все возможно», – уточнил политолог.

Эксперт не исключил, что вполне возможны провокации и военное обострение на Донбассе, но серьезных масштабных действий не будет, в том числе и из-за приближающихся холодов. «Зимой воевать никто особенно не стремится. Все более или менее стихает. Поэтому, что-то может быть, но не настолько серьезное», – отметил Золотарев.

Политолог уверен, что сейчас основная цель для РФ – с помощью этих выборов легитимизировать новых вожаков «республик».

Он пояснил, что РФ поставила себя в такую ситуацию, что они здесь ни при чем, это все внутренние дела Украины, а они просто немного помогают «республикам», потому что Украина на них давит и применяет репрессии – в подаче РФ, конечно.

«Украине за все это время не удалось доказать сам факт военного вмешательства РФ. Или из-за того, что не могла или не хотела. Поэтому РФ и говорит, мол, на каком основании вести переговоры. Вот есть "Л/ДНР", с ними и говорите. При этом РФ готова вести диалог с США. Это уже подается как переговоры стран-гарантов, которые решают споры полугосударств», – резюмировал Владимир Золотарев.

Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.

Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.

«И. о. глав Л-ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что обсуждение в Совете Безопасности ООН запланированных на 11 ноября «выборов» на Донбассе без участия представителей «Л-ДНР» «некорректно и необъективно».

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