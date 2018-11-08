На Луганщине активизировались телефонные мошенники. Новости

Полиция Лугащины предупреждает жителей о том, что в области активизировались телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка и полицейскими. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Как отмечают правоохранители, преступники действуют по старым схемам – звонят, представляясь работниками банка, и сообщают, что ваша карта заблокирована, или представляясь сотрудником полиции сообщают о том, что ваш родственник попал в беду, и чтобы ему помочь нужно деньги.

В полиции напоминают о том, что нужно быть бдительными и не доверять телефонным звонкам от неизвестных людей.

«Банковские учреждения никогда не будут звонить по телефону и спрашивать pin-код или другие данные вашей карты, а также предлагать провести какое-то действие с вашей картой. Вся необходимая для работы банка информация о вашей карте у них есть в наличии», – пояснили правоохранители.

Кроме того уточняется, что информацию от людей, которые представляются полицейскими необходимо обязательно проверять позвонив по телефону «102».

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