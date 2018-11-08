Изъяли 5 тонн: На Луганщине СБУ блокировала канал поставки оружия из зоны ООС (Фото). Новости

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией блокировали канал поставки крупных партий вооружения из района проведения операции объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, схрон с оружием был обустроен на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений недалеко от Северодонецка. По информации СБУ злоумышленники планировали нелегально переправить оружие и боеприпасы в центральные регионы Украины для продажи.

В ходе расследования было обнаружено несколько тайников с готовым к сбыту вооружением. Всего правоохранители изъяли 170 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия. Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн.

«Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в 2018 году в Луганской области по материалам СБУ завершено досудебное расследование в отношении 30 правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия. 8 из них уже получили судебные приговоры.