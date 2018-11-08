Хочу, чтобы моя рыбка жила: В Славянске в озеро запустили белых амуров, карпов и толстолобов (Фото). Новости

Сегодня, 8 ноября, в озеро в центре Славянска (Донецкая обл.) выпустили более 100 килограммов рыбы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таким образом участники акции хотели показать, что нужно заботиться о своем городе. В том числе, и уделять внимание водоемам, которые расположены на его территории.

«Город Славянск находится на голубых озерах, часть из них соленая, часть – пресная. Одно из таких озер – Шелковичное, находится в центре города. Давно у многих жителей нашего города есть такое желание, чтобы оно было ухоженным, чтобы здесь можно было порыбачить. Для этого здесь должна быть рыба. Эта акция была проведена с участием деток, потому что это будущие потенциальные рыбаки. А будет здесь рыба или нет, зависит сегодня от нас, от взрослых», – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Рыба была выращена на местном «Донрыбкомбинате», ее возраст – не менее двух лет. Запустили три вида рыбы – карп (50 кг) белый амур (30 кг) и толстолобик (30 кг). Экологическое состояние этого озера позволяет разводить рыбу.

До проведения акции в озере санстанцией были сделаны заборы воды. «Специалисты дали заключение, что вода хорошая, кислородом обогащенная, и его достаточно для того, что бы здесь хорошо размножалась рыба», – говорит Вадим Лях.

Городской голова отметил, что на мероприятия не были потрачены бюджетные деньги: «В этом районе города проходит реконструкция. В Славянске идет озеленение и хочется, чтобы появлялись хорошие островки. Это и подталкивает на такие поступки жителей и местные организации».

Акцию превратили в праздник для детворы. Ученики школы №12, выпуская рыбу в озеро, загадывали желания. Среди них – «Хочу, чтобы моя рыбка жила».

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