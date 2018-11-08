Украинские военные уже точно не на том уровне, что 5 лет назад, – омбудсмен. Новости

Украинские военные уже не на том уровне, что 5 лет назад. Об этом сегодня, 8 ноября, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она проверила соблюдение прав военнослужащих в зоне операции Объединенных сил (ООС), посетив 58-ю бригаду, которая базируется в городе Торецк (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.). Это в 7 км от линии соприкосновения.

«Вывод один – наши военные уже точно не на том уровне, что 5 лет назад. Они не жалуются на проблемы. Отмечают, что либо не имеют проблем, либо решают их своими силами. Местные с каждым днем ​​все больше доверяют военным, но, конечно, недовольны выстрелами, которые периодически слышно в населенном пункте. В жилом помещении военных есть где помолиться. Вместе с ними несет свою службу военный капеллан Анатолий Довгополый», – написала омбудсмен.

По словам Денисовой, все доклады командования части начинались с того, что они заботятся о соблюдении прав человека, который служит. Военные нормально питаются, все хорошо одеты. Денежное обеспечение получают вовремя.

«Сейчас я вижу, как это важно, ведь когда человек не думает о каких-то бытовых моментах – он ​​думает о задаче, которую ему поставило государство и которую ему нужно выполнить. Хотелось бы, чтобы эти ребята служили в лучших условиях. Но мы понимаем, что Торецк находится на линии борьбы за свободу и независимость нашего государства с российским врагом. Поэтому обеспечить абсолютно комфортные условия здесь почти невозможно», – подытожила Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 ноября, омбудсмен Украины работает с литовской делегацией в Донецкой области. Вместе с ней КПВВ «Майорск» сегодня посетили посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и Главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас. После посещения вместе с литовской делегацией КПВВ «Майорск» омбудсмен Украины Людмила Денисова провела встречу с командованием Операции объединенных сил.

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