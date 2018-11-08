В России возмутились, что их призывают к ответственности в связи с пропажей на Донбассе БПЛА ОБСЕ. Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась по поводу заявления Германии и Франции об ответственности России и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований в связи с пропажей на Донбассе БПЛА, передают российские СМИ.

«Вызывает недоумение совместное заявление Германии и Франции от 1 ноября в связи с пропажей 27 октября в зоне конфликта на востоке Украины беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия, он принадлежал Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Мы призываем Францию, Германию и других впредь воздерживаться от публичного нагнетания ситуации с антироссийским подтекстом до проведения тщательного и транспарентного расследования инцидентов, происходящих в зоне конфликта на востоке Украины», – сказала представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что «власти Л-ДНР» обращались к руководству СММ с просьбой о согласовании маршрутов полетов беспилотников и об оснащении их спецсигналами.

«Надо иметь в виду, что еще 22 октября ДНР и ЛНР направили в миссию обращение с просьбой заранее уведомлять их о маршрутах полетов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ и оснащать их проблесковыми маячками», – сказала Захарова.

Как сообщалось ранее, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (БПЛА) во время полета над районом у Калинового на временно непоконтрольной украинскому правительству территории Луганской области 27 октября обнаружил зенитно-ракетный комплекс, грузовик и колонну из семи автомобилей. После этого связь с ним была потеряна.

Напомним, 8 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну из 8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками (пять «КамАЗ-4310», а остальные – неустановленной модели) и обнаружил вторую колонну (состоявшую из головной машины – внедорожника «УАЗ» – и 6 шестиколесных грузовиков «КамАЗ» с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовик с кунгом). Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что «это еще один путь, которым Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине».

В ОБСЕ также сообщали об обнаружении аналогичных колонн 22 сентября, 12 сентября и 10 октября, 11 и 12 октября, 16 и 17 октября, 27 октября.

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