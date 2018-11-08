В Славянске в ДТП пострадал водитель скутера. Новости

Сегодня, 8 ноября, возле моста на улице Свободы в Слпвянске (Донецкая обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

На месте происшествия установлено, что столкновение произошло между автомобилем «Рено» и скутером, что двигались в одном направлении.

Пострадавшему водителю скутера оказана первая медицинская помощь и он госпитализирован в городскую больницу.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами».