Хотел подзаработать: На КПВВ у мужчины из Донецка были изъяты усилители звука (Фото). Новости

Сегодня, 8 ноября, через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) гражданин Украины пытался провезти усилители звука марки «Mark Еvinson». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня, на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" с временно оккупированного Донецка прибыл автомобиль "Volkswagen" под управлением гражданина Украины. В ходе детального осмотра автомобиля, общей обзорной группой в составе пограничников и представителей ГФС установлено нарушение правил перемещения товаров через линию разграничения, а именно двух профессиональных усилителей звука марки "Mark Еvinson"», – говорится в сообщении.

«Объяснил мужчина свой поступок тотальным обнищанием на временно оккупированных территориях. Купил там данный товар за бесценок и намеревался перепродать товар на контролируемой территории и, тем самым, подзаработать», – добавили в пресс-центре.

Сумма оценки данного товара составила около 420 тысяч грн. ГФС составлен протокол по ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Товар был изъят представителями фискальной службы.