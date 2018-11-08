На Луганщине численность диких хищников и одичалых животных увеличилась почти в 4 раза. Новости

В Луганской области численность диких хищников и одичалых животных за последние три года увеличилась почти в четыре раза. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, в последнее время в Беловодском, Сватовском, Меловском, Станично-Луганском и Попаснянском районах все чаще фиксируются нападения волков и лис на домашних животных и птицу.

«С ноября вводим отстрел хищных и вредных животных на территории лесоохотничьего хозяйства и вокруг населенных пунктов, расположенных в Луганской области, кроме Новоайдарского, Попаснянского и Станично-Луганского районов. Ведь эпизоотическая ситуация по заболеванию животных бешенством и африканской чумой в области остается сложной. В текущем году объявлено 39 неблагополучных пунктов, в которых заболело бешенством 57 животных», – написал Клименко.

Кроме того, отметил зампредседателя ЛугОВГА, от укусов животных пострадали и обратились за антирабической помощью 828 человек, из которых 453 лицам были назначены прививки против бешенства.

Кроме того, есть проблема по регуляции численности бездомных животных. «Ведь в области не зарегистрировано ни одного приюта для бродячих животных и эта работа на местных уровнях не является системной. Поэтому привлекаем к ее решению харьковское КП "Центр обращения с животными" и общественную организацию "Зооконтоль" для проведения стерилизации и прививки против бешенства», – подытожил Юрий Клименко.