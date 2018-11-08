США вводит новые санкции против РФ из-за Донбасса, – Волкер. Новости

Министерство финансов США добавило в санкционный «черный список» 3 человека и 9 предприятий из России. Санкции расширены из-за ситуации на Донбассе и Крыму. Об этом сообщил во время телефонного брифинга в Брюсселе спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «УНН».

«Другая тема, которую я хотел бы поднять, и это – то, почему этот звонок является важным: сегодня Соединенные Штаты Америки вводят финансовые санкции, новые санкции, связанные с Крымом и Донбассом», – подчеркнул Волкер.

Он отметил, что соответствующая информация будет объявлена ​​Министерством финансов позже сегодня. «Это будут санкции в отношении трех физических и девяти юридических лиц, поддерживающих попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов, а также против тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека», -– уточнил спецпредставитель Госдепартамента США.

«Это первый шаг, сделанный в формате санкций, который явно признает то, что Россия на самом деле контролирует регион Донбасс», – акцентировал он.

Волкер подчеркнул, что санкции подтверждают заявление, сделанное ранее госсекретарем США Майком Помпео.

Он добавил, что Минфин должен обнародовать информацию о расширении «черного списка» в 10:30 по Вашингтону. Следует отметить, что по состоянию на 19:30 по Киевскому времени (12:30 по Вашингтону) информация о санкциях на сайте Минфина США не появились.

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