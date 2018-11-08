Двадцатые сутки под землей: Акция протеста горняков в Луганской области продолжается. Новости

В Луганской области акция протеста горняков шахты им. Капустина продолжается. Они под землей находятся уже 20-е сутки. Об этом сегодня, 8 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня я разговаривал с горняками шахты им. Капустина, которые уже двадцатые сутки находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте. Горняки настроены оставаться под землей до выполнения всех требований, в том числе освобождение и.о. гендиректора ГП «Лисичанскуголь» Валентина Киселева, повышение тарифных ставок должностных окладов, выплаты задолженности и тому подобное. И на самом деле, им начисляют самую низкую заработную плату среди шахтеров угольной промышленности Украины», – написал он.

Ранее шахтеры заявили, что будут продолжать подземный протест до тех пор, пока им не будет выплачена задолженность по заработной плате за весь срок. Также они требуют увольнения генерального директора объединения.

Напомним, 18 октября, в Луганской области со второй смены начали протест горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь». Они отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате. Одного из участников подземной забастовки горняков шахты им. Капустина госпитализировали. К ним дважды спускался представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. На утро 28 октября под землей находилось 16 горняков. В шестом западном полевом откаточном штреке, где бастуют горняки, произошел обвал породы. По состоянию на 29 октября под землей оставалось 14 горняков. 29 октября 25-летнего горняка, который протестовал под землей, подняли на поверхность с подозрением на пневмонию.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести совещание о задолженности по выплате заработной платы шахтерам госшахт и других долгов в отрасли.

Кроме того, прокуратурой Луганской области устанавливаются потерпевшие из числа действующих и бывших сотрудников ПАО «Лисичанскуголь», перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы.

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