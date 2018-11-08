Президент Парламентской Ассамблеи НАТО впервые приедет в зону ООС. Новости

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене 9 ноября посетит зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, Юкнявичене поедет на Донбасс вместе с председателем Верховной Рады Украины Андрем Парубием. Планируется, что они посетят Широкино.

Парубий также сообщил, что из-за визита он не будет присутствовать на заседании Рады.

«Хочу сообщить, что завтра вместе с президентом межпарламентской ассамблеи НАТО я отбываю в зону ООС. Я считаю, что это очень важное и символическое действие, президент межпарламентской ассамблеи впервые лично будет находиться в Широкино и на передовой нашей борьбы за украинскую независимость. Поэтому, к сожалению, завтра я не смогу быть на заседании», – сказал он во время пленарного заседания.