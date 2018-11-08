Редкая патология: Как малышу-переселенцу спасли жизнь (Видео). Новости

Лишь половина детей с редкой патологией сердца доживает до 5 лет. У маленького Назара такой недостаток обнаружили еще до рождения, когда его мама осталась одна в незнакомом городе. Денег не хватало даже на обследование, а операцию надо было делать в первые месяцы жизни.

Полуторагодовалый Назар забавляет младшего братика. «Когда маленький плачет, он ко мне бежит и тянет за руку. Если он лежит в коляске, старается качать коляску, чтобы успокоился», – говорит мама Катерина Бузикота.

Это сейчас он маленький помощник. А еще год назад мама боялась даже отойти от кроватки сына. Все прислушивалась, дышит ли он. «Ручки у него синели, и вокруг ротика у него синело. И врачи говорили, что могут приступы у него начаться», – вспоминает мама Назара.

Еще до рождения у Назара обнаружили комплексный порок сердца – Тетрада Фалло. С таким диагнозом в любой момент жизнь может оборваться. «У него был дефект межжелудочковой перегородки, у него основной сосуд был смещен в правую сторону, правый желудочек увеличен и гипертрофирован, стенка его – толстая. То, что в норме не должно быть. Из-за этого в легкие поступало мало крови», – разъяснил кардиолог Киевского института сердца Дмитрий Гарбуз.

Катя до сих пор не до конца осознает, через что ей пришлось пройти. От вооруженного конфликта из Донецка убегала с мужем. Но через несколько месяцев его похоронила. А теперь могла потерять еще и сына. «Очень такое состояние было, стрессовое. Потому что, в чужом городе, сама, с двумя детками. Не было никаких финансов. Ни то, что сделать операцию, а даже ездить на Киев не было возможности», – поделилась переселенка.

Надежду подарил один телефонный звонок. «Мне подсказали, что мы, как переселенцы, и таким людям, как мы, может помочь Ринат Ахметов», – сказала она.

Фонд Рината Ахметова предоставил все необходимые медикаменты и расходные материалы для хирургического вмешательства. Об операции сейчас напоминает лишь небольшой шрам на груди. «Мы даже и не обратили внимание, как оно быстро все затянулось», – говорит мама Назара.

Видеть своих детей здоровыми для мамы – самое большое счастье. Теперь они могут смело строить планы на будущее. А пока наслаждаются каждым мгновением, проведенным вместе.

Адресную помощь уже получили более 6 тысяч детей Донбасса.

Источник: ТК «Донбасс»