Перед переселенцами ставят барьер: На Донетчине без права голоса на местных выборах остаются 150 тыс. человек (Видео). Новости

Предоставить избирательное право переселенцам призвали украинскую власть в Совете Европы. Соответствующее заявление сделали во время 35-го пленарного заседания Конгресса местных властей. Сегодня в Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не позволяют голосовать на местных выборах, даже если они фактически стали частью громады.

Алексей Муравлев – переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Ясиноватой. В Краматорск переехал в 2014 году. В том же году украинцы выбирали новый парламент. Однако проголосовать по мажоритарной системе мужчина не смог. Из-за ограничений закона. Отстоять свое право голоса он пытался через суд. Ведь считает: в демократической стране избирать власть должны все граждане. «Такое впечатление, что Верховная Рада говорит: а нам эти люди не нужны, они не являются нашими гражданами. Просто такое впечатление. Вместо того, чтобы воспользоваться потенциалом переселенцев, перед ними ставят такую невидимую стену, барьер», – говорит переселенец.

В течение 10 лет Анастасия Прокопенко работает наблюдателем на выборах всех уровней. Она уверена: если человек оставил свое имущество и переехал из неподконтрольной на подконтрольную Украине территорию, он должен иметь право голоса. «Потому что люди, переехавшие сюда, на подконтрольную территорию Украины, – это уже люди, которые сделали выбор в пользу Украины», – считает она.

Эксперты Совета Европы поддерживают: людям, которые живут, работают, платят налоги и получают социальные услуги на территории громады, украинская власть должна гарантировать избирательное право. «Права человека выбирать и быть избранным государство должно гарантировать. Точка. Все. Исходя из этого, исходить, а не придумывать 250 причин, почему мы этого не можем сделать», – отметил советник по вопросам ВПЛ Александр Ворошков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, ограничение права голоса нарушает базовые статьи Конституции. Законопроект, который может решить эту проблему, в парламенте зарегистрировали еще полтора года назад, но депутаты его так и не рассмотрели. «Я тоже внутренне перемещенное лицо и тоже имею такие же проблемы, как все остальные. И считаю, что это нарушение прав человека на его выбор», – сказала она.

Между тем в Литве к процессу выбора власти относятся несколько иначе. «Когда мы говорим о выборах в местные советы, так имеют право голоса не только граждане Литвы, не только граждане Евросоюза, но и все иностранцы, которые постоянно проживают на территории данного муниципалитета», – рассказал омбудсмен Литовской Республики Аугустинас Нормантас.

По подсчетам общественных активистов, сегодня на территории Донецкой области без права голоса на местных выборах остаются около 150 тысяч человек.

Источник: ТК «Донбасс»

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