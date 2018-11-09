Беспредел: В Покровске живодеры убивают бездомных животных (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) неизвестные живодеры охотятся на бездомных животных. Изуродованные тела котов уже несколько месяцев находят у многоэтажек местные жители.

Владимир Афанасьевич показывает место, где находил изуродованные тела животных. Говорит, живодеры расчленяют котов и оставляют их под окнами или в подъездах квартир. Факт расправы зафиксировали на фото местные жители. «Кишки выпущенные и все, лежал мертвый. И второго видел. Большой котенок. А если бы собака порвала, кровь бы была, а так крови ни грамма, разрывают и кидают», – сказал он.

Белка (на фото) – единственная из спасенных кошек. Живодеры пытались выколоть ей глаза. Искалеченное животное приютила и вылечила Наталья Васильевна. Однако, пытки не прошли бесследно, говорит женщина. «Сетчатка у нее отслоилась. Зрение она потеряла, но вроде как восстанавливается. Нужно делать диагностику. Она 17 дней находилась на лечении в Харькове», – рассказала женщина.

Жители Южного микрорайона Покровска напуганы. Говорят, охота на животных началась с вандализма. Елена смастерила своими руками домики для брошенных кошек. Однако, их начали уничтожать вместе с животными. «Это же беспредел, понимаете. Я каждое утро иду, в 5 часов утра, и самое первое вижу эти картины. Убитых животных, все раскидано, то спалено, все перевернуто», – сказала она.

В истязании животных местные подозревают бездомных. «Вдруг у нас начали появляться люди, которые злоупотребляют спиртными напитками. И мы начали замечать, что исчезают животные», – говорит местная жительница Варвара Тихонова.

В полиции советуют написать заявление. «Если вы стали свидетелями жестокого обращения с животными, необходимо обратиться на линию 102 и сообщить об этом. С начала года было одно такое обращение, однако в ходе досудебного расследования факт не подтвердился», – сообщил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Источник: ТК «Донбасс»

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