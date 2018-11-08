Стоимость проезда в общественном транспорте: Где на Донетчине уже увеличили, а где планируют (Видео). Новости

Во многих городах Украины увеличили стоимость проезда в общественном транспорте. В Донецкой области очередное повышение тарифов произошло в Краматорске и Мариуполе.

Так, в Краматорске стоимость проезда составляет 4 грн в троллейбусе, 6 – в маршрутке. Краматорчанка Татьяна ежедневно вынуждена пользоваться городским транспортом, ведь до работы ездить достаточно далеко. Говорит, на проезд тратит немало. «В день это не заметно, а если это сложить и умножить на рабочие дни, то конечно, да. Учитывая то, что заработная плата минимальная, то это довольно таки ощутимо», – говорит она.

Краматорчанин Сергей уже несколько лет экономит – ходит на работу пешком. Говорит, так и здоровье крепче, и деньги в кармане остаются. «Помогает проснуться пока дойдешь до работы, помогает подумать спокойно. В рамках там бюджета эти 3-4 гривны, но, тем не менее, да, оно помогает», – поделился он.

По словам водителей, из-за подорожания проезда пассажиров стало меньше. Уменьшилась и зарплата. «Не знаю, насколько сильно уменьшилась, но факт тот, что уменьшилась. В связи с тем, что уходят люди на другие маршруты. С маршруток уходят на социальный транспорт», – сказал водитель маршрутки Сергей.

В Мариуполе проезд в общественном транспорте подорожал на 1 гривну в конце октября. А в Покровске (до переименования Красноармейск) и Доброполье билет до сих пор стоит 5 грн.

В Славянске же пока тоже готовятся к увеличению тарифов. В троллейбусе – до 4 грн, а в автобусах – до 6. В горсовете объясняют, причина – значительное подорожание электроэнергии и пропана. «Предусмотрено, что в случае, если стоимость топлива повышается более чем на 10%, то автоматически расчеты тарифов они пересматриваются. Это минимальные затраты, которые позволят обслуживать подвижной состав и обеспечивать перевозку пассажиров в том режиме, который сейчас есть», – сообщила начальник отдела транспорта и связи Славянского горсовета Римма Макиенко.

Но перед тем, как увеличить стоимость проезда, решение должно пройти общественные слушания, которые запланированы на конец года.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: