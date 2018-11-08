Четырехлапые врачи: В Мариуполе лечить детей помогают собаки (Видео). Новости

В Кальмиусском центре поддержки семьи Мариуполя (Донецкая обл.) детям с особыми потребностями предлагают необычное лечение – канистерапию. Это особый метод лечения с привлечением собак.

По словам кинолога Алексея Баринцева, канистерапия до сих пор официально не признана в Украине как метод лечения. Однако по собственному опыту он знает, что лечение собаками дает удивительные результаты.

«Есть дети, которые заговорили. У нас есть мальчик, который не разговаривал, совсем ни одного слова не говорил. Ему около семи лет. На сегодняшний момент он произносит порядка 10-15 слов. Причем его первые слова были именно – гав-гав, дай», – рассказывает Баринцев.

Все четвероногие помощники центра прошли специальное обучение по немецкой программе «ГИЗ». Как уверяет кинолог, одна из собак – Красс, за считанные минуты находит общий язык с пациентом.

Так, пациентке центра, 13-летней Арсении Резниковой, из-за врожденной болезни трудно передвигаться самостоятельно. Но рядом с лабрадором Крассом девушка чувствует себя уверенно.

«Скорее всего канистерапия – это как психологическое успокоение. Потом я это поняла», – делится Арсения.

Специализация спаниеля Дейзи – детские страхи. Собачка по характеру очень активна. Как отметила психолог Наталья Несенюк, благодаря спаниелю удалось избавить от страха перед собаками 3-летнего малыша.

«Очень интересный опыт работы у нас был с ребенком, маленьким ребенком, которого покусали дворовые собаки. Ему 3 года было. После этого инцидента он очень закрылся в себе, боялся больших собак. Мы привлекали кинологов и организовали пространство таким образом, чтоб ребенок получил опыт безопасного общения с собакой», – рассказала психолог.

В то же время, лечение общением с собаками абсолютно бесплатное. Алексей и Наталья посвящают этому делу все свободное время. Они уверены, что главное для них – дарить детям радость и здоровье.

Источник: ТК «Сигма»