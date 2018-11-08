Волкер в ближайшие недели планирует встретиться с Сурковым. Новости

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о намерении встретиться в ближайшее время с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, однако точная дата еще неизвестна. Об этом он сообщил сегодня, 8 ноября, во время телефонного брифинга в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

«И я, и Владислав Сурков выражали намерение встретиться в ближайшие недели, однако у нас пока не определена точная дата встречи», – сказал Волкер.

Ранее он заявлял, что нацелен на проведение «продуктивного разговора» с помощником президента РФ.

Волкер также отметил, что незаконные «выборы», проведение которых запланировано на 11 ноября на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, не соответствуют Минским соглашениям.

«Россия сейчас находится в процессе организации выборов на территории, которую она оккупировала в Украине, что противоречит Минским соглашениям», – подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

По словам Волкера, США «поддерживают идею проведения выборов, соответствующих Минским соглашениям».

«Там должны быть легитимные выборы, проводимые местными властями», – добавил американский спецпредставитель.