Через КПВВ Донетчины пытались провезти 400 килограммов кофе. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, предотвратили попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму около 174 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На КПВВ "Марьинка", "Майорск" и "Гнутово" пограничники Краматорского и Донецкого отрядов из состава Объединенных сил обнаружили у трех граждан почти 400 килограммов кофе, одежду для животных и газоанализатор, которые они намеревались незаконно перевезти через линию соприкосновения», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Госпогранслужбе, товары на общую сумму около 174 тыс. гривен были изъяты представителями фискальной службы для принятия соответствующего правового решения.

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