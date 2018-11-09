Чешские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, – посол Чехии. Новости

Для Посольства Чехии в Киеве и для Чешской Республики в целом развитие торгово-экономических отношений с Украиной является одним из самых главных приоритетов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 8 ноября в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула, комментируя инвестиционный проект, внедряемый на одной из шахт в Луганской области.

«Основная задача для нас в Украине – поддерживать чешские компании, чешский экспорт, поддерживать налаживание контактов между чешскими и украинскими партнерами», – сказал он.

«Я с удовольствием наблюдаю за тем, как растет наш товарооборот в 2017-2018 годах. Это свидетельствует о хорошей работе чешских и украинских компаний и предпринимателей», – продолжил Матула.

По его словам, для дальнейшей успешной совместной работы Украине и Чехии необходимо поддерживать хорошую атмосферу в двусторонних отношениях, в том числе на политическом уровне.

«Нам в прошлом году удалось активизировать диалог между Чехией и Украиной на высоком уровне. С начала 2017 года Украину посетили уже несколько министров. Я очень рад, что в 2017-м, спустя 4,5 года, мы смогли опять организовать заседание межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В 2018-м уже прошло ее 8-е заседание, которые проводятся ежегодно. Это еще один инструмент поддержки чешско-украинского сотрудничества в области торговли и экономики», – отметил посол Чехии.

Как сообщалось ранее, в Луганской области чешские компании внедряют инвестиционный проект, который предусматривает ввод в эксплуатацию 13-й западной лавы УП «Шахта "Карбонит"» ГП «Первомайскуголь», расположенной в прифронтовом поселке Золотое, путем приобретения и модернизации угольного и горно-шахтного оборудования.

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