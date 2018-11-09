На Луганщине стартует инвестпроект по модернизации шахты на 18 млн евро. Новости

В Луганской области внедряют инвестиционный проект, который предусматривает ввод в эксплуатацию 13-й западной лавы УП «Шахта "Карбонит"» ГП «Первомайскуголь», расположенной в прифронтовом поселке Золотое, путем приобретения и модернизации угольного и горно-шахтного оборудования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 8 ноября в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал советник председателя Луганской облгосадминистрации Роберт Родвански.

«Этот проект разрабатывался и создавался по крупицам в течение полугода. За это время на самом предприятии "Первомайскуголь" произошло много сложных событий, целью которых было удержать предприятие [от ликвидации]. Кабинетом министров были выделены средства на спасение шахты "Золотое" для строительства водоотлива, чтобы спасти большую часть шахт из 4-х», – сказал он.

По его словам, это первый и самый крупный в Луганской области инвестиционный проект. Он разработан несколькими европейскими компаниями во главе с «T Machinery a.s.» (Чешская Республика).

«Общие параметры нашего проекта в инвестиционной части будут составлять не менее 16 млн евро уже в первый год проекта. И будет дальнейшее дофинансирование минимум на 2 млн евро. Для Донбасса это будет, наверное, самый крупный проект, который мы хотим начать уже в этом году», – сообщил Родвански.

Ожидается, что международные инвестиции в сумме 18 млн евро смогут не только принести доход для покрытия всех задолженностей ГП «Первомайскуголь», но и сгенерировать прибыль в течение 5 лет.

Напомним, в Золотом (Луганская обл.) из-за боевых действий выходят из строя системы энергообеспечения, что приводит к ограниченности откачки воды из шахт и их подтоплению.

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