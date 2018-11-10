Советник главы МинВОТ заявил, что Крым в 10 раз важнее, чем Донбасс. Новости

Говорить об окончании гибридной войны России против Украины можно будет только после возвращения Крыма, а предложение об «обмене» его на урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе – это скандал. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

«Вопрос Крыма в 10 раз важнее, чем вопрос Донбасса. В 10, если кто-то не понимает. В 10 раз важнее. Потому что, решая вопрос Крыма, мы решаем вопрос о гибридной агрессии. Когда закончится гибридная агрессия? Очень простой вопрос – когда мы отобьем Крым. Вот тогда – мы отбили гибридную агрессию», – сказал он.

По его словам, он общался по поводу гибридной агрессии с представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгением Марчуком, но не выяснил, кто высказал такое предложение. «Я бы на его месте сказал бы, кто из политиков позволил себе такую наглость, чтоб такое сказать. Это скандал. Если это российский политик, тогда это понятно, но, если это западный политик – это огромный скандал», – подчеркнул Левченко.

«Позиция России понятна. В гибридном конфликте только 20% – военные методы, 80% – невоенные. Значит, нужно вносить смуту в украинское общество, и вот первый вброс: "Мы вам предлагаем, если будет новая власть, то мы будем договариваться". Но о чем договариваться и какие параметры договоренностей, до конца не ясно», – продолжил советник главы МинВОТ.

Он считает, что нижней границей для начала восстановления взаимоотношений с Россией может быть только одно – возвращение Крыма. «Если Россия готова вернуть Крым – это и есть та граница, о чем можно говорить по восстановлению отношений. Все, что не касается вопроса возвращения Крыма, это все от лукавого. Это значит, что наш территориальный суверенитет мы не сможем защитить, а та политическая сила, которая готова на политический компромисс, чтобы Крым был не украинским, фактически выступает против национальных интересов», – резюмировал Левченко.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым. По его мнению, «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» блокируют Минские соглашения и могут включить «красный свет» для всего переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Он также заявил, что в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР», украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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