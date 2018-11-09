В «ЛНР» после визита на недействующую шахту двое мужчин оказались в больнице . Новости

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) 8 ноября двое мужчин пострадали в результате проникновения в горную выработку недействующей шахты. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В результате несанкционированного проникновения в сбойку №12 недействующей шахты "Замковская" пострадали двое мужчин», – утверждают в «ЛНР».

В «республике» уверяют, что мужчины были подняты сотрудниками «МЧС» на поверхность и госпитализированы «в городскую больницу г. Брянка с диагнозами: мужчина 1983 года рождения – общее переохлаждение, алкогольное опьянение; мужчина 1974 года рождения – общее переохлаждение, ушиб поясничного отдела позвоночника, алкогольное опьянение».

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