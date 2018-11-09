Санкции против РФ подтверждают партнерство США с Украиной и ЕС, – Госдеп США. Новости

Введение нового пакета санкций США против России является подтверждением партнерства Штатов с Украиной. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

«Сегодняшняя акция усиливает Крымскую декларацию от 25 июля 2018 года, в которой говорится, что Соединенные Штаты не признают и [никогда] не признают заявленную РФ аннексию Крыма», – отметили в пресс-службе.

Санкции, как добавили в Госдепе, подчеркивают «устойчивое партнерство Соединенных Штатов с Украиной и Европейским Союзом в едином противостоянии незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией и применению силы для контроля над частями Донецкой и Луганской областей Восточной Украины».

Напомним, Министерство финансов США добавило в санкционный «черный список» 3 человека и 9 предприятий из России. Санкции расширены из-за ситуации на Донбассе и Крыму.

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