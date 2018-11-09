Украина не откажется от Крыма ради Донбасса, – Гримчак. Новости

Украина не откажется от претензий к России за аннексию Крыма ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«В наших кабинетах власти, при нынешней власти, это предложение не может и не будет рассматриваться», – сказал он.

Замминистра МинВОТ выразил уверенность, что предложения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе путем «снятия проблемы» Крыма в западных странах-партнерах Украины также рассматриваться не будут. «Я думаю, что в будущем возможно возвращение Крыма в состав Украины», – считает Гримчак.

«Россияне понимают, что ситуация в ОРДЛО* ухудшается. Ухудшается ситуация в самой Российской Федерации. Поэтому они ищут пути выхода из этого, в том числе и пытаясь фактически продать решение военного конфликта в ОРДЛО в обмен на Крым. Причем не то, чтобы Украина официально отказалась от него, а просто хотя бы не поднимала этот вопрос на международных площадках. И время от времени на это намекают», – добавил он.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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