В «ДНР» мужчина носил с собой найденную гранату «для самообороны». Новости

В неподконтрольной украинским властям Ждановке (Донецкая обл.) мужчина носил с собой гранату. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «полиции» остановили мужчину для проверки документов. «При личном досмотре 39-летнего гражданина оперативники обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на гранату. Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД ДНР установили, что изъятый предмет является гранатой "Ф-1", оснащенной запалом УЗРГМ-2», – уверяют в «республике».

Как сообщают в пресс-центре, мужчина рассказал, что «взрывоопасный предмет он нашел, когда выгуливал собаку». Он решил не сообщать о находке и «оставить гранату для самообороны». Мужчине, как утверждают в «ДНР», грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

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