В «ДНР» : После ДТП в Макеевке скончалась пятилетняя девочка. Новости

После ДТП, которое произошло 6 ноября в неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.), скончалась одна из пострадавших. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, сообщается, что от полученных травм умерла 5-летняя девочка. 8 ноября группа жителей Макеевки подготовила обращение на имя «главы города» относительно аварии, где люди просят установить «лежачие полицейские» возле школы №90 Кировского района, светофор на перекрестке ул. Трубицина и ул. Депутатской и рассмотреть возможность изменить приоритет дорог на данном перекрестке.

Люди пишут о том, что на перекрестке регулярно происходят ДТП.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) во вторник, 6 ноября произошло ДТП, в результате которого 4 человека получили травмы. Ранее об аварии в Макеевке в социальных сетях сообщали местные жители.

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