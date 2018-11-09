Ситуация в пунктах пропуска утром 9 ноября: Проезда ожидали 275 авто. Главная

Сегодня утром, 9 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9370 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9110 человек и 1650 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8630 человек и 1650 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3780 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12075 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 275 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 45/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «5:35. На "Каргилле" основная – на весь спуск»;

Лилия: «6:17. На выезд на "Каргилле" уже за 250 машин, едут и едут»;

Юлия: «На 5 утра основная уже была на спуске с моста»;

Ольга: «6:45. Льготка "Каргилл" – на подъеме моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.