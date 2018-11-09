Ситуация в пунктах пропуска утром 9 ноября: Проезда ожидали 275 авто. Главная

Сегодня утром, 9 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9370 человек и 1105 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 9110 человек и 1650 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8630 человек и 1650 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3780 человек и 920 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 12075 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 275 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 40/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/60;
- КПВВ «Новотроицкое» – 45/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Сергей: «5:35. На "Каргилле" основная – на весь спуск»;
- Лилия: «6:17. На выезд на "Каргилле" уже за 250 машин, едут и едут»;
- Юлия: «На 5 утра основная уже была на спуске с моста»;
- Ольга: «6:45. Льготка "Каргилл" – на подъеме моста».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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