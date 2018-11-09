Рада поддержала законопроект, которым вдвое увеличивается зона контроля Украины на Черном море. Новости

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Закона «О прилегающей зоне Украины». Об этом сообщается на сайте Рады.

На утреннем заседании 8 ноября за документ проголосовали 238 депутатов. Законопроектом предлагается установить статус и определить правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок осуществления в этой зоне прав Украины как прибрежного государства, исходя из Конституции Украины, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и законов Украины.

Согласно проекту, «прилегающая зона Украины – это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины».

Делимитация прилегающей зоны между Украиной и государствами, побережья которых противоположны или смежны с побережьем Украины, осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Украины.

Проектом предлагается определить права Украины в прилегающей зоне. Украина в своей прилегающей зоне через уполномоченные органы осуществляет контроль и юрисдикцию, необходимые для:

предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды Украины и ее территориальное море, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами Украины;

наказания за нарушение указанных правил, совершенные в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды Украины и ее территориальное море, а также в пределах прилегающей зоны, установленной настоящим законом.

Принятие Закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечит экономический суверенитет Украины.

Проект закона зарегистрирован под №8361.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

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