В шаге от войны: Экс-глава МИД Украины о ситуации в Азовском море. Новости

Россия не может себе позволить начать полномасштабные военные действия в акватории Азовского моря, потому что понимает, что это приведет к катастрофическим последствиям и жесткой реакции международного сообщества. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины, директор Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя высказывание одного из британских экспертов о том, что Украина в шаге от войны в Азовском море.

«Это не 2014 год, слава Богу. Совсем не та украинская армия, и совсем не та Россия, кстати. Если тогда на фоне подъема российского шовинизма все это воспринималось и в самой России соответствующим образом, то сегодня ситуация в самой России, внутренняя, полностью отличается от того, что было 4 года назад, не говоря уже о внешней», – сказал он.

«На самом деле может кому-то и хотелось бы этого, но Россия себе этого позволить не может. Потому что, представьте, начинается очередная авантюра, а это означает, что Россию настолько ужимают внешне, что дальше начнется переход на неконтролируемую ситуацию внутреннюю, но контролируемую внешне не в интересах России», – продолжил Огрызко.

По его мнению, поведении России в Азовском море – это «процесс тестирования». «Он продолжается постоянно. Нас постоянно испытывают на крепость и способность реагировать или не реагировать, в порядке у нас нервы или нет. Слава Богу, приходят в порядок. Уже нет таких слишком нервных реакций на все эти провокации. Это значит, что мы становимся сильнее. Конечно, это еще не тот уровень, который нам нужен», – считает эксперт.

«Было бы хорошо, если бы наша власть реагировала на предложения наших партнеров адекватнее. Мы бы уже имели не 2 американских военных корабля в Азовском море, а 32. Нам нужно принимать решения не быстрее и разумнее, а не так долго, как мы это делаем», – добавил украинский дипломат.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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