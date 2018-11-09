Черныш: Российская информационная агрессия – это многомерная проблема (Инфографика). Новости

Российская информационная агрессия – это многомерная проблема, решение которой требует консолидации всего демократического общества. Об этом 8 ноября заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в пресс-службе, Черныш принял участие в работе Международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед». В своем выступлении министр обозначил логику и последовательность действий Кремля в медийной сфере, а также проиллюстрировал, каким образом «ложные и фейковые сообщения, сформированные пропагандистской машиной, влияют на формирование государственной политики в Украине».

«Операции влияния, которые проводятся Россией в Украине, базируются на фундаментальном и систематическом изучении основных проблем общества, общей ситуации в стране, а также ее информационного пространства. По результатам анализа создаются сообщения, которые распространяются через ТВ, "фабрику троллей", так называемых экспертов, чтобы, в конечном счете, повлиять на политику государства», – сказал Черныш.

«Финансирование операций по воздействию РФ похоже на линейное финансирование терроризма. Для таких целей используются средства, выведенные из бюджета, или средства, предоставленные олигархами. Такие финансовые механизмы используются для того, чтобы продемонстрировать расторжение связи с государством и в дальнейшем избежать ответственности. Такая тактика используется Российской Федерацией по всему миру», – добавил он.

Кроме того, глава МинВОТ отметил, что в РФ разведывательные органы используются «для дестабилизации ситуации и влияния на другие страны». «В медиапространстве РФ 50% времени обсуждается демократический процесс и возможность ведения дискуссий в Украине по разным вопросам между различными субъектами. Однако Российская Федерация выставляет демократию как недостаток и противопоставляет специально созданный контент о внутренней политической ситуации в РФ», – сообщил министр.

Черныш отметил и необходимость консолидации усилий украинской власти и всего демократического общества для противостояния информационному воздействию Российской Федерации. Он подчеркнул, что Украине и другим странам важно определить общую стратегию и своевременно, по международным стандартам, разрабатывать релевантные сообщения для распространения среди СМИ и медиа. «Российская информационная агрессия – это многомерная проблема, требующая согласованных действий специалистов различных отраслей, наработки совместных подходов и создания четкого плана», – считает Вадим Черныш.

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