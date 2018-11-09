В Донецке снова горел дельфинарий (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке дельфинарий, который сгорел еще в 2016 году, снова загорелся сегодня, 9 ноября. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В этот раз жертв и пострадавших не зафиксировано. В прошлый раз дельфинарий горел тоже в ноябре, но 2 года назад», – говорится в сообщении.

Фото пожара публикуют и очевидцы в соцсетях:

Напомним, дельфинарий «Немо» закрыли в апреле 2014 года, когда начались первые обстрелы, всех дельфинов вывезли в Харьков. Уже при «ДНР» в ночь на 24 ноября 2016 года в здании произошел пожар. После этого здание так и стояло разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова.

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