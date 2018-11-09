Гримчак рассказал, что значит предложение обменять Крым на Донбасс для Украины. Новости

Даже неофициальный отказ Украины от претензий к России за аннексию Крыма ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе будет означать поражение в борьбе за территориальную целостность страны. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.
«Международное сообщество в своей позиции поддерживает Украину. Если какая-либо власть в Украине откажется, даже неофициально, от поднятия вопроса по Крыму, это будет фактически победой Российской Федерации. Они скажут: "Мы из Донбасса ушли, санкции в большей части сняты". А все остальное они переживут, и это будет их победа», – сказал он.
«Никаких официальных или неофициальных признаний [аннексии] Крыма, как того хочет Российская Федерация, никогда не будет со стороны Украины», – подчеркнул Гримчак.
По его словам, в Кремле прекрасно осознают, что аннексию Крыма никогда не признают на международном уровне. «Они прекрасно все понимают. Там нет идиотов. Я думаю, что значительная часть населения [России] понимает, что то, что было сделано, было сделано незаконно», – отметил замминистра МинВОТ.
Он также заявил, что Украина не откажется от претензий к России за аннексию Крыма ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
Как сообщалось ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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