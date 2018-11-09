Сводка из зоны ООС за 8 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 120 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Минометы калибром 82 мм НВФ применили неподалеку Павлополя и Крымского. У Крымского НВФ проявили наибольшую огневую активность.

Сегодня, 9 ноября, обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 279 боеприпасов. Общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз. Под обстрелами оказались село Спартак, поселки шахты "Трудовская" и Александровка, Лозовое, Старомихайловка, район "Вольво-центра" на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки Доломитное, Гольмовский, Зайцево, шахты им. Гагарина и шахты им. Изотова; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка, поселки Каштановое, Минеральное и Васильевка, а также село Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Марьевка (Золотое-5), сел Лозовое и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов».