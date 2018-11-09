У жителя Торецка изъяли патроны к пулемету. Новости

У жителя прифронтового Торецка (Донецкая обл.) правоохранители изъяли два цинка с патронами к пулемету. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в рамках спецоперации полицейские совместно с представителями Службы безопасности Украины получили информацию о том, что 37-летний мужчина хранит дома взрывоопасные предметы. Во время проверки, указанная информация подтвердилась.

«При осмотре под кроватью в доме у ранее судимого жителя с. Железное, что вблизи прифронтового Торецка, были найдены тщательно спрятанные 146 патронов к крупнокалиберному пулемету. По словам нарушителя опасные предметы он нашел недавно в поле и решил оставить себе. Взрывоопасные предметы изъяты и направлены на экспертизу», – сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«В то же время согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества», – отметили в полиции.