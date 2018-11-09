Омбудсмен и литовская делегация отправились на КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вместе с литовской делегацией направляется на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 9 ноября, на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен.

«Демонстрируем литовской делегации последствия обстрелов, которые произошли в мае 2014 года. Разрушенные здания на фото – местное медучреждение в Семеновке, микрорайоне Славянска. Чуть дальше – уже отстроенная украинцами больница», – написала Денисова.

«Таких разбомбленных домов сегодня покажем литовцам еще много. Впереди – долгая дорога. Едем с мониторинговым визитом на КПВВ "Станица Луганская" – единственный работающий пункт пропуска в Луганской области», – добавила она.

Как сообщалось ранее, 8 ноября омбудсмен Украины работала с литовской делегацией в Донецкой области. Вместе с ней КПВВ «Майорск» посетили посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и Главный парламентский омбудсмен Литвы Аугустинас Норматас.

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