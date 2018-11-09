Луганщину посетила оценочная миссия Немецкого общества международного сотрудничества GIZ. Новости

Оценочная миссия Немецкого общества международного сотрудничества GIZ посетила Луганщину. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что представители оценочной миссии Немецкого общества международного сотрудничества «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) GmbH» во время встречи 8 ноября обсудили с заместителем председателя Луганской облгосадминистрации Ольгой Лишик ряд гуманитарных вопросов, актуальных для жителей региона.

В состав миссии вошли директор проекта «Психосоциальная поддержка и менеджмент конфликтов» GIZ Александр Отто, сотрудники центрального офиса GIZ Катарина Шустер и Инза Ниберг, консультант по социальным вопросам Хилдегард Шой и специалист по безопасности Александр Архипенко. На встрече также присутствовали представители структурных подразделений облгосадминистрации.

Как сообщил Александр Отто, на подконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей Немецким обществом международного сотрудничества GIZ будет реализовываться проект, связанный с гуманитарной и социальной сферами.

«Целью проекта является улучшение системы социальных услуг и возможностей образования для людей, которые предоставляют эти услуги. Для подготовки проекта правительство Германии поручило нам осуществить оценочную миссию», – пояснил представитель GIZ.

Ольга Лишик поблагодарила международных партнеров за оказанную помощь в предыдущие годы. По ее словам, областная власть работает над восстановлением сети учреждений социальной защиты населения, разрушенной в результате вооруженного конфликта. Луганщина нуждается в строительстве центра матери и ребенка, актуальными остаются вопросы организации работы приютов для жертв насилия в семье и центров для работы с пострадавшими от торговли людьми. Луганская область является второй в Украине по количеству внутренне перемещенных лиц, которых зарегистрировано более 300 тыс., и эта категория населения также требует внимания как со стороны государства, так и со стороны международных организаций.

«Более 500 жителей области получили травмы в результате военных действий, от взрывоопасных предметов, есть осиротевшие дети. Внутренне перемещенные лица и особенно жители населенных пунктов рядом с линией разграничения, которые являются свидетелями войны, находятся в постоянном стрессе. Все эти люди нуждаются в квалифицированной психологической помощи», – отметила Ольга Лишик.

Как отметила заместитель председателя облгосадминистрации, одной из болезненных проблем, касающихся, в частности, сфер социальной защиты и медицины, является кадровый дефицит, и как следствие – жители области не имеют возможности получить полный спектр услуг.

«Областная государственная администрация готова предоставить всю возможную поддержку для координации и реализации международных гуманитарных проектов, направленных на помощь уязвимым категориям населения Луганщины», – подчеркнула Лишик.

Представители GIZ сообщили, что в рамках будущего проекта особое внимание будет уделено оказанию социально-психологической помощи людям, пострадавшим в результате военного конфликта. Во время встречи также были обсуждены возможности предоставления методологической помощи учреждениям высшего образования, которые готовят специалистов-психологов.

Немецкое общество международного сотрудничества «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) GmbH» поддерживает Украину по поручению Федерального правительства Германии на пути демократических преобразований с 1993 года. Сейчас более 350 национальных и иностранных специалистов представляют GIZ в около 20 населенных пунктах Украины. Кроме того, более 30 интегрированных и реинтегрированных экспертов работают непосредственно в украинских органах управления, торгово-промышленных палатах, университетах и неправительственных организациях. С 2009 года GIZ имеет бюро в Киеве.

Сейчас приоритетными направлениями немецко-украинского сотрудничества является эффективное государственное управление, энергоэффективность и устойчивое экономическое развитие.