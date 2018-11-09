Северодонецк частично без отопления, электроснабжение – нестабильно. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) жилые дома и объекты инфраструктуры, которые обслуживаются государственным предприятием «Северодонецкая ТЭЦ», до сих пор остаются без отопления. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«По состоянию на 08.11.2018, теплоснабжение города которое осуществляется ГП "Северодонецкая ТЭЦ" отсутствует, ведь подача природного газа от ПАО НАК "Нафтогаз Украины" не осуществляется», – говорится в сообщении.

По данным мэрии, в течение последних 8 суток среднесуточная температура воздуха в Северодонецке не превышает +8 С, наблюдаются заморозки в ночное время до -5С. «Это привело к снижению температуры на объектах социальной сферы и жилом фонде ниже нормативных показателей. Эта ситуация вызвала резкое повышение потребления населением электрической энергии и перенапряжение электрических сетей, выход из строя электрических трансформаторов и кабелей», – заявили в горсовете.

«Ситуация в системах электроснабжения города остается нестабильной и может привести к возникновению чрезвычайной ситуации регионального или государственного уровня. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации регионального или государственного уровня необходимо срочное подключение объектов социальной сферы и жилищного фонда к централизованному отоплению», – подчеркнули в мэрии Северодонецка.

В связи с этим комиссия Северодонецкого горсовета для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации решила срочно:

обратиться в Кабинет министров Украины, ПАО НАК «Нафтогаз Украины» и Фонд Государственного имущества Украины о выделении номинаций на природный газ со стороны ПАО НАК «Нафтогаз Украины» для ГП «Северодонецкая ТЭЦ»;

ГП «Северодонецкая ТЭЦ», УЖКХ городского совета, КП «ЕАДС», другим субъектам хозяйствования города разработать план действий в случае отсутствия теплоснабжения.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских домов и 3 дошкольных учреждения образования остаются без отопления. Все они обслуживаются государственным предприятием «Северодонецкая ТЭЦ», которой не дают номинацию на отбор/закачку природного газа.

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