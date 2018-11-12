«Белочки», бананы, пицца: Жительница Горловки показала цены на продукты в супермаркете (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна посетила «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ») в центре города, в районе «Мелодии». Цены на продукты она показала в социальной сети.

Так, лимоны в магазине продают по цене 71 руб. (29,7 грн по местному курсу на 12.11.2018) за кг, бананы (с почерневшей кожурой) – по 61 руб. (25,5 грн) за кг.

Стоимость иных продуктов:

капуста – 20 руб. (8,4 грн);

морковь – 21 руб. (8,8 грн);

курица – 152 руб. (63,6 грн);

яйца – 54 руб. (22,3 грн).

Также продается готовая пицца в пленке. В зависимости от диаметра, ее стоимость составляет 28-40 руб. (11,7-16,7 грн) за штуку.

Конфеты шоколадные «Белочка» продаются по 85 руб. (35,6 грн) за упаковку весом 220 г, карамельки можно купить по 38-59 руб. (15,9-24,7 грн) за упаковку в 220 г.

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