В «ДНР» и «ЛНР» жители еще не спят с флагами Украины под подушкой, – Тука . Новости

В «ДНР» и «ЛНР» местные жители давно разочаровались в навязанных Россией идеях «русского мира». Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя проведение «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

«По разным оценкам – от 60% до 80% жителей оккупированных территорий еще не спят с украинскими флагами под подушкой, но на вопрос, чего бы они хотели, в большинстве отвечают: "Мы бы хотели, чтобы было бы так, как до войны"», – сказал он.

«Уже нет той фанатичного бреда о "русском мире". Ничего этого уже практически нет, если речь идет о реальных людях, а не о тех картинках, которые нам показывают российские средства массовой информации», – подчеркнул Тука.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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